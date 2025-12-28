飲食店サイトを運営するぐるなび（東京）は11月20日、ビジネスシーンにふさわしい手土産を現役の秘書が選ぶ「接待の手土産セレクション2025」の特選20品と特別賞5品を発表した。京都の品は通算3度目の特選で、和菓子部門の「殿堂入り」となったあんこ菓子専門店「都松庵」（京都市中京区）のようかん「YOKAN FOR COFFEE 10pcs」などが選ばれた。



【写真】和菓子部門グランプリの下鴨茶寮「料亭のちりめんナッツ」

ぐるなびが運営する秘書業務支援サイトに登録する秘書が全国各地の手土産を品評会で審査する。味だけでなく、包装のデザイン性や実用性なども評価し、特選を認定する。



殿堂入りした都松庵の商品は2019年発売。イチジクなどのドライフルーツを加え、すっきりした後味がコーヒーにも合うという。東京都内で同日開かれた発表会で、同社の中尾元常務は「ようかんが売れない中で考えた思い入れのある商品なのでうれしい」と喜んだ。



今年は10周年の特別企画として一般の人気投票も行われた。今年の特選だった下鴨茶寮（左京区）の「料亭のちりめんナッツ」が和菓子部門のグランプリに輝いた。



他の受賞商品は次の通り。



特選 干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ（京．洋菓子司 一善や）、「京纏SHIROMUKU和柄クッキー（24枚入）」（京纏菓子cacoto）、但馬牛・牛肉ちりめん（三味洪庵）▽特別賞（グローバル賞） 丹波わらび餅「縁」（ラ・クロシェット ヒラノ）



（まいどなニュース／京都新聞）