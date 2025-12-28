¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡ÈÆÃÊÌ»ÅÎ©¤Æ¤Î³°Áõ¡É¡õ¡ÖÀìÍÑ¤ªÞ¯ÍîÆâÁõ¡×¤¬Ì¥ÎÏ¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼23¥¥íÄ¶¤¨¡×¤Î¡È1ÈÖÄãÇ³Èñ¤Ê»ÅÍÍ¡É¤ä»Í¶î¥â¥Ç¥ë¤â¡ª ¥ì¥È¥íÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¤¥¤¡ÖN-ONE CRAFT STYLE¡×¤È¤Ï¡©
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÎ©¤Æ¤¬¸÷¤ë1Âæ
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¤Ë¡ÖN-ONE¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Á°Êý¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤È7¥¤¥ó¥ÁTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÁõÈ÷¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¡¼¡¼¡¼¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈÆÃÊÌ»ÅÎ©¤Æ¡É¤Î¥Û¥ó¥À¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡ÖOriginal¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖCRAFT STYLE¡×¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡N-ONE¤Ï2012Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢1967Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Û¥ó¥À½é¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¡ÖN360¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖM¡¦M¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë»×ÁÛ¡×¤òN360¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£½éÂå¾ù¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Á°Êý¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤È7¥¤¥ó¥ÁTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¡¢¡ÖRS¡×¡ÖPremium Tourer¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÁõÈ÷¤ò¶¯²½¡£
¡¡RS¤Ï½¾Íè¤ÎCVT»ÅÍÍ¤òÇÑ»ß¤·6Â®MTÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎOriginal¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎCRAFT STYLE¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1545¡Á1570mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2520mm¡£FF¼Ö¤Ï°ìÈÌÅª¤Êµ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÁ´¹â1550mmÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌ²¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤ËÆâ³°Áõ¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£µ¡Ç½Åª¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤ò¹¥¤à¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥ß¥é¡¼¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È²Ã¾þ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤ÎOriginalÆ±ÍÍ¡¢14¥¤¥ó¥Á¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÂ¾¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë3¿§¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥·¡¼¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥è¥ë¥É¥ß¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ëII¡×¤òÀßÄê¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ï¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹¡Ü¥È¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢Ãã¿§¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÃæ´Ö¿§¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥×¿§¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Original¤Î4WD¼Ö¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢CRAFT STYLE¤Ç¤Ï¶îÆ°Êý¼°¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¥¦¥ì¥¿¥óÁÇºà¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤ÏÈóÁõÈ÷¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏOriginal¤Ë½à¤¸¤¿ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡N-ONE¤Ï¸åÀÊ¤ò¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤ÇÅÝ¤¹¤³¤È¤ÇÄ¹¤¤²ÙÊª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ÎºÂÌÌ¤ÎÄ·¤Í¾å¤²¤â²ÄÇ½¡£´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤²ÙÊª¤òÀÑ¤àºÝ¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÅëºÜ¡£¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ58PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯65Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÄ¾Îó3µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏCVT¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ÏFF¼Ö¤Ç23.2km¡¿h¡¢4WD¼Ö¤Ç21.0km¡¿L¤ÈOriginal¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÂ¤Ó¡¢N-ONE¤ÇºÇ¤âÄãÇ³Èñ¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼ÖCRAFT STYLE¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢FF¼Ö¤¬188Ëü1000±ß¡¢4WD¼Ö¤¬202Ëü6200±ß¤Ç¤¹¡£