J1アビスパ福岡は27日、J3ギラヴァンツ北九州からDF山脇樺織（25）を完全移籍で獲得したと発表した。

山脇は今季、リーグ戦36試合に出場して3得点。ウイングバックやサイドバックを主戦場に、豊富な運動量とスピードを生かしたドリブルが持ち味だ。

山脇はアビスパ福岡を通じて「僕の走りでみなさまの心を揺さぶるような感動を与えられるよう、そして勝利にこだわれるように体現してまいります」などとコメント。ギラヴァンツ北九州を通じては「3年間本当にありがとうございました。北九州のみんなが大大大好きです。いつかみんなからもらった愛をお返しできるように。北九州でもらった愛を胸に、チャレンジしてきます！」などと語った。

山脇樺織のコメント全文

【アビスパ福岡発表分】

「アビスパ福岡に関わるすべてのみなさま、はじめまして。山脇樺織です。歴史あるこのクラブの一員に加われることを誇りに思います。

僕の走りでみなさまの心を揺さぶるような感動を与えられるよう、そして勝利にこだわれるように体現してまいります。

強く愛される選手になれるように。

よろしくお願いいたします」

【ギラヴァンツ北九州発表分】

「練習参加で池元さんに初めてミクスタへ連れて来ていただいた時の高揚感は3年経った今でも昨日のことのように覚えています。このピッチに立って活躍するんだと意気込んでこのクラブに入りました。

ほとんど試合に絡めず、苦しんだ1年目。

そんな中、何時間でも居残り練習に付き合ってくれたコーチやマネージャー。それは2年目、3年目で出逢ったコーチの方々も僕の成長のために付き合い、時には叱って、時には優しく声をかけてくれてアドバイスをくださいました。心から感謝しています。

自分のミスで大事な試合に負けることを経験した2年目。

救ってくださったのは僕の背中を押し続けてくれたギラヴァンツ北九州ファミリー全員でした。

『樺織なら大丈夫だよ』この言葉に救われて今の自分がいます。

幼稚園から始めたサッカー。

大学まで自分のためだけにしかサッカーをしてこなかった僕が誰かのためにサッカーをするなんて思ってもいませんでした。

「週末にギラヴァンツ北九州が試合に勝つだけで次の1週間はずっと幸せな気持ちで仕事ができるんだよ。」と教えてくれました。

そんなファン・サポーターのためにがむしゃらに貪欲に表現しようと決めて毎回ピッチに入っていました。

温かく美味しいご飯を食べさせてくれたご飯屋さん、いつも笑顔で迎えてくれてたくさんおしゃべりしてくれたコーヒー屋さん、身体の不調を治してくれた先生方、何不自由なくサッカーに集中する環境を作ってくださったスポンサーの皆様、僕が出逢った北九州に関わるすべての皆様に感謝いたします。

3年間本当にありがとうございました。

北九州のみんなが大大大好きです。

いつかみんなからもらった愛をお返しできるように。

北九州でもらった愛を胸に、チャレンジしてきます！

行ってきます！」