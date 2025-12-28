à¿²¼¼¸ø³«á¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤Ã¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬¿²¼¼¤Ç¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢»ç¿§¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÏÀ¾Ìî¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º(11000±ß)¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤Ã¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤ÇÃå¤ë¤Í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ê¤ó¤«¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®ÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¸«¤ì¤ë¤È¤«¤ä¤Ð¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£