¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È4·è¤Þ¤ë¡¡À¤³¦½÷²¦¡¦»³¸ý°«¤äµÜºêÍ§²Ö¤é¤¬4¶¯Æþ¤ê¡ÚÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡þÂè79²ó Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(28Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO)
Âç²ñ4ÆüÌÜ¤Î28Æü¤Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»³¸ý°«Áª¼ê¤Ï¡¢ÌÀÃÏÍÛºÚÁª¼êÁê¼ê¤Ë2-0(21-19¡¢21-19)¤Ç¾¡Íø¡£2¥²¡¼¥àÂ³¤±¤Æ¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿À¤³¦½÷²¦¤¬½à·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¸ÅÀî²ÂÆàÁª¼ê¤Ë2-0(21-13¡¢21-16)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì8¿Í¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ë»³¸ýÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¿åÄÅ°¦ÈþÁª¼ê¡¢ ±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤¬½à·è¾¡¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£