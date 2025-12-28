ボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が27日、挑戦者のアラン・ピカソ選手に3―0の判定勝ち。年間4度目の防衛に成功。試合後2026年試合予定の中谷潤人選手との試合について説明しました。

井上選手の次戦は、2026年5月に中谷潤人選手との日本人対決が計画。しかし、試合前日には「(大橋ジムの大橋秀行)会長から『来年の5月はフェザー級転向もあり得る。中谷戦もどうなるか分からない』と言われた」と話すなど、対戦が不透明になっていました。

この日スーパーバンタム級12回戦でセバスチャン・エルナンデス選手に判定勝ちした中谷選手は試合後、フェザー級転向へ意欲を見せる井上陣営に対して、「僕自身はパウンド・フォー・パウンドのナンバーワンになる。そして、この階級で世界王者になることを目標に、この階級に上げてきている。井上尚弥選手と戦えないとなったらさみしさはありますけど、その目標はぶらさずにやっていきたいなと思う」とコメントしました。

一方、井上選手は試合後の会見で「今日お互い勝って、そりゃもうやりましょうよ。自分としてもやる気持ちは十分あります。もちろん自分から呼びかけてますし。ただその話（昨日のコメントは）はサラッと入ってきたので、あの場でサラッと話してしまったのが、ちょっとかき乱して申し訳なかったというのがあります。自分としては来年5月やる気はもちろんあります」と対戦を呼びかけました。

一方で、「もちろんフェザー級も考えています。それは5月ではなくて…」とコメントしました。