JRA年間プロモーションキャラクターの俳優・長澤まさみ（38）が28日、中山競馬場で行われた「第70回 有馬記念」の表彰式でプレゼンターを務めた。

競馬界だけでなく、暮れの風物詩として日本中の注目を集める有馬記念。その頂点に立った馬とジョッキーを表彰する大役を4年連続で務めた長澤の登場にスタンドから大歓声が沸き起こった。

レースは単勝3番人気のミュージアムマイルが制し、皐月賞に続く2つ目のG1制覇。2着は12番人気のコスモキュランダ、3着は2番人気のダノンデサイルが入った。勝ち時計は2分31秒5。史上初の牝馬による有馬記念連覇を狙った1番人気のレガレイラは4着に終わった。

自身7度目の挑戦でついに有馬記念を制したC・デムーロ騎手に、恒例となった真っ赤なドレスに身を包んだ長澤がメダルを授与。笑顔で勝利を称えると、C・デムーロ騎手はニッコリ。長澤は「皆さん寒い中、最後まで残っていただきありがとうございます。来年も1年間、皆さんと一緒に競馬を楽しみたいなと思ってます。いろんなドラマを経て今日を締めくくることになりますが、体に気をつけて良いお年をお過ごしください」とスタンドにもあいさつし、記念撮影中には再び大きな拍手と歓声が贈られた。

中山競馬場に詰めかけた5万人を超える大観衆からは「かわいい！」「美しすぎる」「顔小さ過ぎ！」「今年も勝利の女神に会いに来ました〜！」「スタイルやばっ！」「来年もよろしく〜」などの声が飛んだ。

◆長澤 まさみ（ながさわ・まさみ）1987年（昭62）6月3日生まれ、静岡県出身の31歳。2000年の東宝シンデレラオーディションでグランプリに輝き、同年の映画「クロスファイア」で女優デビュー。04年「世界の中心で、愛をさけぶ」でブルーリボン賞助演女優賞など数多くの映画賞を受賞。その後も「涙そうそう」「モテキ」「海街diary」など話題の映画に出演。17年「散歩する侵略者」で毎日映画コンクール女優主演賞に輝いた。22年からJRA年間プロモーションキャラクターを務め、有馬記念のプレゼンターを務めるのは今年で4年連続。

▼有馬記念 1956年に日本中央競馬会の第2代理事長・有馬頼寧の提案で創設された中山グランプリが前身。57年に急逝した理事長の功績を称えて改名。ファン投票で出走馬を選ぶ方式や年末の大一番として知られる暮れの風物詩。1着賞金は5億円。