◇第105回全国高校ラグビー1回戦 高鍋41―7盛岡工（2025年12月28日 花園）

全国高校ラグビー大会は28日に1回戦14試合が行われ、高鍋（宮崎）は、盛岡工（岩手）を41―7で下して5大会連続の初戦突破を決めた。

計7トライと着実に得点を積み重ねた中、最後はNo・8石川晄ノ介（3年）が亡き母に捧ぐダメ押し点を挙げた。

36―7の後半21分、中央付近のラックを押し込んだ。「自分たちのミスで苦しんだけど、苦しい場面で得点を取り切れるところが自分たちの強み。（天国の母は）今日も見てくれていたと思います」と胸を張った。

母・嘉子さんは、延岡東（宮崎＝現・延岡星雲）でラグビー部マネジャーを務めていた。その母からの勧めと、15年ラグビーW杯で日本代表の五郎丸歩が活躍する姿を見て、小3からラグビーを始めた。

母はラグビーの話題になると熱くなり、石川は「口うるさかったですね」と笑って振り返る。しかし1年夏に母が白血病に発症し、同年12月に他界。「お母さんのご飯食べたいな…」と拭えない寂しさを乗り越え、ラグビーに打ち込んできた。

試合前、生前の母から届いた「今年は病気で応援に行けんけど、来年は家族全員で行くからね」とのLINEを見返した。「うるっときました」と涙をぬぐい、花園に立った。

大会初戦は前半1分に先制するなど大量得点の雰囲気も漂っていた中、苦戦する時間帯も続いた。「お母さんは“もっと動かんね！”と怒っていると思います」と苦笑い。16大会ぶりの3回戦進出へ、気合を入れ直した。