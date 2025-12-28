´Ø±ÛÆ» Â¿½Å»ö¸Î ¸á¸å1»þ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤áÁ´ÌÌ²ò½ü
¡¡·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»¤Çµ¯¤¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¡¢¸á¸å1»þ¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢26¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼ÖÎ¾¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç´Ø±ÛÆ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Î²¼¤ê¤¬È¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½42»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸á¸å1»þ¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ê¤É¤Ï¸áÁ°1»þ¤´¤í¤Ë¤¹¤Ç¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë