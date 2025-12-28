¥Þ¥Á¥¢¥×ºÆº§¤Î¿·»³Àé½Õ¡¡44ºÐ¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀÏª½Ð¥É¥ì¥¹¤¬°µ´¬¡¡¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¡Ê44¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·»³¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î¤ª»Å»ö¡ª¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀé½Õ¤µ¤óåºÎï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï2004Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÅ¯»Ë»á¤È·ëº§¡£06Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£23Ç¯11·î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿14ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£