¶ÛÄ¥¤ÎÆüÃæ´Ø·¸⋯ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤«¤ºÃæ¹ñ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÈò¤±¤ëÃæ¹ñ¿Í¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÏËÌ¾ÊÄ¥²È¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Ë¡Öº£¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èøºê·½Ï¯µ¼Ô¡ÖÃæ¹ñ¡¦Ä¥²È¸ý¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤¿¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬Àã¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ÐºÑ³èÆ°¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¶õÁ°¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÏËÌ¾ÊÄ¥²È¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢±ä¤Ù¤ª¤è¤½70Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÈò¤±¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤é¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¿Í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÊQ¡§ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©¡Ë¤À¤«¤é¡ÊÆüËÜ¹Ô¤¤Ï¡ËÀè±ä¤Ð¤·¡£º£Ç¯¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥¹¥¡¼¤ò¤¹¤ë¡×
ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¥¹¥¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëº£Ç¯¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ÊÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ê¤É¡Ë¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¹ñÆâ¤Ç³ê¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
Èøºêµ¼Ô¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È19¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢PR³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤Ç³«ºÅ¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢JETRO¡áÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Î¡¼¥´¡¼¥°¥ë¤ò°·¤¦»³ËÜ¸÷³Ø¡¦¿ùÅÄÎ¼¤µ¤ó¡ÖÃæ¹ñ¤¬ËÌµþ¸ÞÎØ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¡¼¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ÍÑÉÊ¤Î»Ô¾ì¤ò¹ñ¤òµó¤²¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¤Þ¤º¹â¤á¤Æ¡¢»ÈÍÑÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ÖÉ¹Àã·ÐºÑ¡×¤Î»º¶Èµ¬ÌÏ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢1Ãû¸µ¡á¤ª¤è¤½22Ãû±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ½¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¡¢¡ÖÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤âÀÇ½¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï»È¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë