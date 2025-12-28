¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§È¯É½ Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§È¯É½ Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§È¯É½ 2025Ç¯12·î28Æü 16»þ8Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤µ¤ó¤Ï28Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ã¶â¸ýÌÚÀå¡ä¥¨¥ß¥Í¥à¤ÈÎ°²Î ¡ÖÈ¿Â§¤Î¥ä¥Ä¤ä¤ó¡×¥Æ¥ìÄ«»°Ã«ÄÝ¥¢¥Êà¹¶¤á¤¹¤®¥¹¥«¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö²£´é¤âÂÀÂÜ¤â¤¤¤¤¥Í¡×¡Ö¾åÃåÃ»¤«¡× ¢¡Éã¿Æ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¡Ä30ºÐÂ©»Ò¤¬¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×