イマニ・スミスさん/From GoFundMe

（CNN）米ブロードウェーのミュージカル「ライオンキング」に子ども時代のナラ役で出演した経験を持つイマニ・スミスさん（26）が自宅で刺し傷を負った状態で発見され、その後、死亡が確認された。米ニュージャージー州ミドルセックス郡の検察が明らかにした。

検察によると、スミスさんは21日に自宅で刺し傷を負っているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。

検察の発表によると、21日午前9時15分ごろ、ニュージャージー州エジソンで刺傷事件があったとの通報が入った。警察が住宅に駆け付けたところ、スミスさんが刺し傷を負って倒れていたという。

当局は、事件に関連して、エジソン在住のジョーダン・ジャクソンスモール容疑者（35）を逮捕した。当局によれば、2人は事件以前から面識があり、「無差別の暴力ではない」という。

スミスさんの父親はCNNの電話取材に対し、ジャクソンスモール容疑者について、スミスさんの3歳の息子の父親だと述べた。

検察によると、容疑者は殺人や武器の不法所持などの罪に問われている。記録によれば、容疑者はミドルセックス郡の成人矯正施設に収容されている。

演劇情報誌によると、スミスさんは2011年から12年にかけて、ブロードウェーでライオンキングに出演していた。

親族が立ち上げたクラウドファンディングのページには「彼女にはこれからの人生があった。活気にあふれ、愛情深く、才能あふれる人物だった」とつづられている。ページでは「真の三拍子そろったパフォーマーで、ブロードウェーのディズニー『ライオンキング』で若いナラ役を演じたことが最も有名です。この経験は、彼女が世界に注いだ喜びと創造性、そして輝きを映し出すものでした」と紹介されている。7万ドル（約1000万円）を超える寄付が集まっている。