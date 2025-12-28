「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ」（２８日、平塚）

グランプリシリーズが開幕した２８日、３０日のＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５に出場する９人が平塚に入った。

今年のグランプリは例年と違い、ここまで並びが確定しないままだったが、近畿勢は寺崎浩平−脇本雄太（ともに福井）−古性優作−南修二（ともに大阪）の４車結束が決定。寺崎は「ここに来てから１０分、１５分くらい話して、最終的に決まった。オールスターの後からどうあれ先頭の思いでいました」と説明。

番手を回る脇本も「しっかり話し合いをして番手で頑張る」とコメント。３番手の古性は「記念なら別線の可能性もあったけど、一年間のストーリーがあって並びが決まる。南さんも含め何の不満もなく３、４番手」と話した。

同じく位置取りを保留していた阿部拓真（宮城）は単騎を選択。「来年、郡司（浩平）さんの後ろもあるかもだし、魅力もある。（吉田）拓矢にも世話になって義理もあるし、自分でやってきたこともある」と話しながら最終的には「北日本の代表として出るし、自分でやる」と経緯を話した。

グランプリは寺崎−脇本−古性−南の近畿４人に真杉匠（栃木）−吉田（茨城）の関東２人。そして阿部、郡司浩平（神奈川）、嘉永泰斗（熊本）が単騎となった。