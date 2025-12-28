»°Ë»Ô¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Ç²ÈÄí¤´¤ß¤òÇ³¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ³¤¨¹¤¬¤ê²¼Áð¾Æ¤±¤ë¡¡½÷À¤¬¤±¤¬
¡¡28Æü¡¢»°Ë»Ô¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À(62)¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢»°Ë»Ô¹âÀ¥Ä®²¼Ëã¤Ë¤¢¤ë¡¢½÷À(62)¤Î²ÈÂ²¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Ç¡¢½÷À(62)¤¬²ÈÄí¤´¤ß¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À(62)¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢µÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤ÉÌó1064㎡¤¬¾Æ¤±¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë²Ð¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À(62)¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Î¤É¤¬ÄË¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£