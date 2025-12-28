»°Ë­·Ù»¡½ð

¡¡28Æü¡¢»°Ë­»Ô¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­(62)¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢»°Ë­»Ô¹âÀ¥Ä®²¼Ëã¤Ë¤¢¤ë¡¢½÷À­(62)¤Î²ÈÂ²¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Ç¡¢½÷À­(62)¤¬²ÈÄí¤´¤ß¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç³¤¨¹­¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡½÷À­(62)¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢µÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤ÉÌó1064㎡¤¬¾Æ¤±¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë²Ð¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­(62)¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Î¤É¤¬ÄË¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£