全日本プロレスは２８日、荒川区のアートホテル日暮里ラングウッドで３１日に代々木第二体育館で開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」の公開記者会見を開催した。

サイン会などファンが参加したイベントでの公開会見で「斉藤ブラザーズ ｖｓ ＨＡＶＯＣ スペシャルシングルマッチ」で対決する斉藤ジュンと潮粼豪が登壇した。

壇上にジュンはいちごのホールケーキ、潮崎がチョコレートケーキを手にし登場した。マイクを持ったジュンは大みそかでの潮崎戦に「うれしくてうれしくてたまらない。ぶっつぶしたくて燃えに燃えている」と意気込むと、潮崎がケーキをほうばり始めた。これに、会場を埋め尽くしたファンから笑いが起きたが、ジュンはお構いなしに「三冠戦を超える試合をやってやるぜ。潮崎豪ＤＯＯＭ！」と宣言すると、ケーキを食べ始めた。

マイクを持った潮崎は、ジュンの姿に「おいしそうに食うね？」とほほ笑むと「コメント出すの食べ終わってからでいいですか？」とチョコケーキを食べながら司会者に尋ねたが拒否された。潮崎は「会見でケーキを食べるなんてこんな会見出るとは思ってなかった。こういう戦いもありかな」と笑顔を浮かべると、大みそか決戦へ「楽しみにしています」と宣言した。

ケーキについて潮崎は「（ジュンが）スイーツ好きだというので、何かしら仕掛けてくると思ったら、かぶっちゃいました」と笑わせると、ジュンが「潮崎豪も甘いものが好きみたいだし、食べたかったら食べればいいんじゃないか」と見下ろすと「斉藤ジュンとして潮崎豪にぶっちぎりに勝つことで２０２６年もいい年を迎えられる」と見据え、右肩のケガで長期欠場中の弟のレイが「帰ってくる時に最高のリングを用意できるんじゃないか」と誓った。

潮崎は「デカイ選手とやることは自分にとって意味のあること。大みそかの試合、見に来なかったら損しますよ」とファンに呼びかけたが、ケーキ対決は、ジュンが完食し、自身は残してしまった。これにジュンは「ケーキ全部食べないのか？無理してないか」と見下すと、潮崎は「もうちょい待ってもらっていいですか」と食い下がったが、タイムオーバーで会見は終了した。

◆１２・３１代々木第二全対戦カード

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・安齊勇馬

▼第６試合 アジアタッグ選手権試合

王者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起 ｖｓ 挑戦者組・加藤良輝、ＩＳＨＩＮ

▼第５試合 斉藤ブラザーズ ｖｓ ＨＡＶＯＣ スペシャルシングルマッチ

斉藤ジュン ｖｓ 潮粼豪

▼第４試合 大晦日怪獣大戦争スペシャル６人タッグ３ｗａｙマッチ

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 綾部蓮、タロース、関本大介 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス

▼第３試合 タッグマッチ

鈴木秀樹、宮本裕向 ｖｓ 本田竜輝、小藤将太

▼第２試合 大晦日ランブル２０２５

《参加選手》アジャコング、ダンプ松本、佐藤光留、セニョール斉藤、真霜拳號、他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、愛澤Ｎｏ．１、ジャック・ケネディ、菊タロー

▼第１試合 世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 ８人タッグマッチ

青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児、井上凌 ｖｓ ＫＵＲＡＭＡ、“ミスター斉藤”土井成樹、阿部史典、立花誠吾