¢¡Âè£·£°²óÍÇÏµÇ°¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï£±£¶Æ¬Î©¤Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¡£Ä¾Àþ¤Ï³°¤á¤«¤é¿¤Ó¤ë¤â£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥Ð¥¤¡¦¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¸½À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ê¤É¤ò·âÇË¡£ºòÇ¯¤Ï£³Ãå¤À¤Ã¤¿Åö¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ñÆâ³°£Ç£±¡¦£³¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤ò¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ëµ³¾è¤·¤Æ£Ö¡£¹â¾¾»°ÂÀ¸µµ³¼ê¡Ê£¶£°Ç¯¥¹¥¿¡¼¥í¥Ä¥Á¡¢£¶£±Ç¯¥Û¥Þ¥ì¥Ü¥·¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ú¥ê¥¨¸µµ³¼ê¡Ê£°£³Ç¯¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¡¢£°£´Ç¯¥¼¥ó¥Î¥í¥Ö¥í¥¤¡Ë¤ËÂ³¤¯£³¿ÍÌÜ¤Î¡¢°Û¤Ê¤ëÇÏ¤Ç¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼êµ³¾è¤Ç£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£²Ê¬£³£±ÉÃ£µ¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£