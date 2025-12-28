¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û´äºê¹¨Èþ¡¢37Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ç¹ÈÇò¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¡Ö¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡´äºê¹¨Èþ¤Ï37Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤ò²Î¾§¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯37Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÅöÆü¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¤Ç¼¤á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Î¼êÀ¸³è50¼þÇ¯¡Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÄ©¤ó¤À´äºê¹¨Èþ
¡¡37Ç¯Á°¤Ï¡ÖÄë·à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥³Âç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤ÁÌá¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¥ì¥³Âç¤ÎËÜÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¡¢Çò¥Ð¥¤¤ËÀèÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹ÈÇò¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅöÆü¤Ï¤ª¤±¤¤¤³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅöÆü¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¡£¡¡
¡Ö±þ±ç¹çÀï¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ï¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ä¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¡Ø¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½ôÀèÇÚ¤â¤ª¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¤ß¤ó¤ÊÌëÃæ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹çÆ±¤ÎÎý½¬¤â¤Ê¤¯º£¤Ï²Î¤Ë¤À¤±½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²Î¼êÀ¸³è50¼þÇ¯¡£¡Ö²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÈáÁÔ´¶¤Ê¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î¤È¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿50Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
