¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×À¸»º¼Ô¤Ë»×¤¤¡¡¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¸µÇµÌÚºä46¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê33¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÊóÆ»ÆÃÈÖ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡¡2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤¬¿Ê¤á¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÎëÌÚÇÀÁê¤ÎÀ¯ºö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀÀ¯¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¡£¸½ºß¤â¡Ö¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤¬»ö¼Â¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤·¡¢ÇÀ²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¸ºÈ¿È¿ÂÐÇÉ¤È½ç¼éÇÉ¤¬¤¤¤ë¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸ºÈ¿½ç¼éÇÉ¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÇÀÀ¯¤¬ÊÆ²Á¤òÍÞ¤¨¤ëÇÀÀ¯¤ÇÍè¤¿¤«¤é¡¢¡ÊÇÀ²È¤ò¡Ë¼¤á¤ë¿Í¤Ï¼¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¡¢¼Â¤Ï¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊÆ¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Èí´í°¤·¤Á¤ã¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»ä¤â¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ªÊÆ¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥áÇÀ²È¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¡ØÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤«¤é¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ç¿©¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤ò¼é¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò¡¢Àè¤Û¤É¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºî¤ëÊý¤âºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¿©¤Ù¤ëÊý¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ªÊÆ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¸»º¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£