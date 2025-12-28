the shes goneの新曲「ダーリンレス」が、2026年1月6日より放送開始となるドラマ『略奪奪婚』（テレビ東京ほか）のエンディングテーマに決定した。

本ドラマは、山田芽衣による電子コミック『略奪奪婚 ～デキた女が選ばれる～』を実写ドラマ化したもの。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に、夫の子供を身ごもった若い女性が現れるというショッキングな出来事から幕を開けるストーリーとなっている。主人公を内田理央、主人公の夫を伊藤健太郎、夫の不倫相手を中村ゆりかが演じる。

エンディングテーマに決定した「ダーリンレス」は、the shes goneが書き下ろした新曲。メンバーの兼丸（Gt/Vo）は、「the shes goneというバンド名を背負う中で、“愛しの相手が自分の元から居なくなる作品”に僕らが音楽で携わることは1つの使命のようにすら感じています」とコメントしている。

あわせて公開された本作のタイトルバックでは、3人が敷き詰められた鮮やかな花びらの上で横たわる姿を儚くも情熱的に描写。オープニングテーマとなるFaulieu.の「LOOP」と共に、夢なのか現実なのかもがき苦しむ登場人物たちの表情が表現されている。

・the shes gone 兼丸（Gt/Vo） コメント

この度エンディングを担当させてもらうにあたり「ダーリンレス」を書き下ろさせて頂きました。the shes goneというバンド名を背負う中で、“愛しの相手が自分の元から居なくなる作品”に僕らが音楽で携わることは１つの使命のようにすら感じています。こと恋愛において人間が持つ欲、そしてそこに付随する執着なんかをバンドサウンドで仕上げました。ドラマの最後の最後まで、エンディングと共にお楽しみください。（兼丸）

