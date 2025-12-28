ÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤âÅÅµ¤¤â¤Ê¤¤¼«ÂðÈòÆñ¡£3·î11Æü¿ÌºÒÍâÆü¤Î·èÃÇ¡¿º£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ê7¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°15Ç¯¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇËÉºÒ»Î¤Î¥¢¥Ù¥Ê¥ª¥ß¤µ¤ó¤â¡¢Åö»þ1ºÐ7¥ö·î¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÉ×¤ÈÊë¤é¤¹¤Ê¤«¤ÇÈïºÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤«¤éÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÃÇÇ°¤·¡¢¼«ÂðÈòÆñ¡ÊÃæ´ÖÈïºÒ¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æº®Íð¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ì¤«¤é»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢Ä¹ÃË¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤ËÅö»þ¤Îµ²±¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ÌºÒ¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡ÃË¡¦¼¡½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¡Ö²áµî¤ÎºÒ³²¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ä¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¢¥Ù¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢ËÉºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¼«ÂðÈòÆñ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÌºÒÅöÆü¤«¤éÌó3½µ´Ö¡£¼«ÂðÈòÆñ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î¤Ê¤«¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¢¥Ù¥Ê¥ª¥ßÃø¤Î½ñÀÒ¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö»þ¡Ê2011Ç¯3·î11Æü¡Á4·î¡Ë¤Ëµ¤·¤¿¾ÜºÙ¤Ê¥á¥â¤ò¸µ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅÇÈ¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±ÜÍ÷¤ÎºÝ¤ÏÍ½¤á¤´Î±°Õ²¼¤µ¤¤¡£
Ãø¡á¥¢¥Ù¥Ê¥ª¥ß¡¿¡Øº£Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤ª¤¤¿¤é¡Ù