90ºÐ¤Ç¸½Ìò¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥Þ Ž¢Ì¾¸Å²°Âç¶õ½±¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿Ž£ Ì¼¤¬1ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§ ¡È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë1¿Í¤ÇÅ¹¤ò·Ð±Ä ·ãÆ®¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÀï¸å80Ç¯
Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡¢±ßÆÜ»ûËÜÄ®¾¦Å¹³¹¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢1¸®¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢60Ç¯°Ê¾å±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¥ã¥·ー¡×¡£
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤ë¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥É¥Ã¤È¤¯¤ë¡×
¤³¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Þ¥Þ¡¢ÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó90ºÐ¡£
¤È¤Æ¤â90ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¥¥Ó¥¥Ó¤È¤·¤¿¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡£º£¤Ç¤âÄ¹½÷¤Î½ã»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½µ¤Ë6Æü¡¢Å¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ä¡¢¸½Ìò¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¸µµ¤¡×
¡ÖµÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¼«¿®¤Ê¤¤¡×
¤³¤È¤·Àï¸å80Ç¯¡£
·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡¢90ºÐ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Þ¥Þ¤Î¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡£
Ì¾¸Å²°Âç¶õ½±¤Ï¡Ö²Ö²Ð¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
Q.Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª½¬´·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»äÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤É¤¦¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡×
Q.Á´Á³Â¤ÏÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡Äº£¤ó¤È¤³¤Í¡£¤¢¤·¤¿¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
90ºÐ¤ÎÊö»Ò¤µ¤ó¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ÏÀïÁè¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÌ¾¸Å²°¤«¤é°¦ÃÎ¸©Âç¸ýÂ¼¡¢¸½ºß¤ÎÂç¸ýÄ®¤ËÁÂ³«¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤âµ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¸÷·Ê¤¬¡Ä
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁÂ³«Àè¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°Âç¶õ½±¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£²Ö²Ð¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤Í¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÊý¤¬¡£¶õ½±¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡ÄÌ¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡×
»à¼Ô826¿Í¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤â¾Æ¤±Íî¤Á¤¿¡¢1945Ç¯5·î14Æü¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°Âç¶õ½±¡×¡£Ìó20¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÁÂ³«Àè¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀï²Ð¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¾¶è¤Î¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î°ì¸®ÎÙ¤Þ¤Ç¾Æ¤±¤Æ¡£¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡£¾¦Å¹¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À¤¬¡¢ÀÐ³À¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤»þÂå¡Ä 1¿Í¤Ç¡È¥¥ã¥·ー¡É¤ò³«Å¹
½ªÀï¸å¡¢À¾¶è¤ËÌá¤Ã¤¿Êö»Ò¤µ¤ó¤Ï22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÎ¥º§¡£
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡£Ì¼¤ò1¿Í»º¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¬1ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þÂå¤Ï¡¢½÷¤¬1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê»þÂå¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤é¤Ê¤¤»þÂå¡£Ä¹½÷¤Ï¸µÉ×¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢Êö»Ò¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1959Ç¯7·î¡¢¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ë¡Ö¥¥ã¥·ー¡×¤ò³«Å¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿å¾¦Çä¤Ï¤½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯ÈÜ²¼¤µ¤ì¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ø¿å¾¦Çä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¿Í¤è¤ê¤â2ÇÜ¤â3ÇÜ¤âÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¤ß¤ó¤ÊÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ê¤ã¤¢¤Ê¡Ù¤È¡×
¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤ï¡×¤ªÅ¹¤ÏÊì¤ÈÌ¼¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç
À¤´Ö¤«¤é¤ÎÊÐ¸«¤ä¡¢Ì¼¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤µ¤ß¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Æ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤Â³¤±¤¿Êö»Ò¤µ¤ó¡£
»þÂå¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£Àï²Ð¤Ç¾Ã¼º¤·¡¢ºÆ·ú¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¾ë¤Ë¿¿¿·¤·¤¤¶â¥·¥ã¥Á¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î1959Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤µ¤é¤Ë»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î½ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÊö»Ò¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£45Ç¯Á°¤«¤é¤Ï°ì½ï¤ËÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Á¡¢Å¹¤ÎÌ¾Á°¤â²ÈÂ²¤Ç±Ä¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡Ö¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡É¥¥ã¥·ー¡×¤Ë²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹½÷¡¦»³ÅÄ½ã»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊì¿Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»Å»ö¿Í´Ö¤«¤Ê¤È¡£66Ç¯´Ö¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤ï¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤»þÂå¤Ê¤¤¡¢ÀïÁè¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÅ¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Êö»Ò¤µ¤ó¡£¤³¤È¤·Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ä
¡ÊÃæÂ¼Êö»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤ÏÍ¾·×¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ä¹À¸¤¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ó¤ÊÎÉ¤¤»þÂå¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£ÀïÁè¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×