¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿HANA¤È¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¡Ö¤«¤Þ¤»¡ª¡×¡¡¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤ÌöÆ°´¶¡ªÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¡¡¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ´¤ò½ñ¤¥é¥á¤º¤Ë²»³Ú¤ò¤·¤Æ¾®ÈÄ¼«Ê¬¤ò²ñ¾Î¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¥á¥É¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö²Ú¤ä¤«¤µ¤ä¤á¤Ç¤¿¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëHANA¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤âËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦ÌÜ¡Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤«¤Þ¤»¡ª¡×¤ÈHANA¤Ø¥¨¡¼¥ë¡£¡Ö»ä¤â¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
