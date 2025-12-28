民間企業でアジア初となる月面着陸に挑戦した宇宙ベンチャー企業「ispace（アイスペース）」。袴田武史CEOに、2025年を振り返ってもらうとともに今後の展望について聞きました。

2025年1月15日、「ispace」の月着陸船「RESILIENCE」は、アメリカ・ケネディ宇宙センターより「Falcon 9ロケット」に搭載され、打ち上げられました。

■月面着陸に挑戦も・・・

5月には月重力圏に到達した後、月周回軌道へ投入され、6月6日の早朝、月面着陸へ挑みました。

しかし、着陸に向けて、降下している途中で着陸船の計器のデータが受信できなくなる事態に…。

当時の状況について―

袴田CEO「2回目のミッションだったので、ミッション1も着陸手前までいって大きな知見と経験を得て、（ミッション1で）着陸できなかった原因も明確でしたので、今回のミッション2は、本当に着陸に向けてしっかり出来ているのではないかというような自信と高揚感が非常に大きかったと思います。宇宙のミッションなので、全てが100％ということはなかなか難しいので、それに対して備えというのはエンジニアも経営もしていたので、かなりの確度で着陸成功までいけるのではないかという希望は非常にあったと思います」

「残念ながら（2025年）6月6日に着陸時点で成功しなかったということで、もちろん非常に残念、悔しいところはありますけど、事実は事実として受け止めなければならない、これでチャレンジが終わるわけではなく次のミッションに向けてすでに開発を進めているので失敗で得た学びを次につなげるというところをしっかりとやらなきゃいけない。それが我々の責任であるという風に考えています」

■高度計が原因と判明し、第三者委員会設置へ

着陸失敗から3週間ほど経った6月24日、「ispace」は、失敗の原因について説明するため、会見を開きました。

会見では、解析の結果、高度計の測定が遅れた影響で、着陸するまでに十分に減速できず月面に衝突した可能性があることが明らかに。

また高度計に関して事前試験などでは異常が確認されなかったとしつつ、航行中に故障した可能性や、性能が劣化した可能性、降下時の高度計の性能が事前に想定していたものよりも低かった可能性が高いとしました。

詳細な調査については、第三者の専門家を含むタスクフォースチームを立ち上げ検証するとともに、JAXAからの技術支援を拡充し、開発を続けていくとしています。

現在の調査状況について―

袴田CEO「失敗の原因を当社なりの分析の後、第三者の目を入れて、我々がデータ上で見えていない、データでは判断できないような原因が無いか、今後の改善策について議論するために、第三者の目を入れるような議論の場を作っています。日米、そして海外などの専門家にも入ってもらって議論を進めています。すでにその後、議論を集約していておそらく2026年には公表できると思います。」

■技術開発期間終了し商業化フェーズへ

2025年12月には、2018年からスタートした「HAKUTO-R」プロジェクト（今回の月面着陸を含む）の終了を発表しました。

袴田CEO「多くのパートナー企業によって支えていただいたプログラムではありました。ミッション2の終了とともに『HAKUTO-R』プログラムをですね、終了するということで、2025年の12月にプログラムとして終了を迎えています。本当にこのプログラムで多くの企業にご参画いただきまして、ただ、マーケティング的に参画いただくだけでなくて、一緒に協業をしていきましょうということでやってきて、様々な協業を実現できたと思っていますので、プログラム全体としては非常に大きな成功だったんじゃないかと思っています。技術開発のミッションとしてはいったん終了して、次の商業化に向けてしっかりと加速をしていきます」

■ispaceの今後について

2028年の商業化のための月着陸船打ち上げに向けて、現在、ispaceの日本法人として開発などを行っているといいます。

2028年に打ち上げる予定の月着陸船は、月まで物資などを運搬することを想定しています。大きさは高さ約3.6m、幅約3.3m、重量約1000kg（Dry: 無燃料時）、積載可能容量は最大数百kgになる見込みだといいます。

2025年10月には、宇宙空間や打ち上げ時の熱や振動、音などに機体の構造が耐えることができるかをテストした構造モデルを公開しました。

今後の展望について―

袴田CEO「当社としては次のミッションが2027年以降になるので、2026年は残念ながら打ち上げや着陸などのイベントは無いんですが、現在開発中のシリーズ3ランダー（商業化用の月着陸船）の開発を着実に進めていきたいと思っています」「今後控えているミッション3、ミッション4で、これまでの知見を活かして確実に成功していく技術開発を行っていく必要があります。さらにこれから我々は年に2、3回月面着陸のミッションを提供していって、アメリカ、そして日本、ヨーロッパ、中東など、特に政府系のミッションが多いですけど、しっかり提供をしていきたいと思います。特にアメリカのミッションでは月の周回衛星を分離する通信リレーを実現させていきます。そういった衛星インフラも重要になってきますので、輸送事業も拡大していきたいと思っています」