プロ野球・日本ハムは28日、ソフトバンクの有原航平投手と入団合意したと発表しました。有原投手は6年ぶりの古巣復帰となります。

2014年ドラフト1位で日本ハムに入団した有原投手は、在籍した6年間で60勝を記録。2020年オフにポスティングシステムを利用してMLBレンジャーズへ移籍しました。2023年のNPB復帰時には、古巣・日本ハムではなく、ソフトバンクへ加入。3年連続で2桁勝利を挙げるなど、今季は14勝9敗、防御率3.03の成績。2年連続の最多勝を獲得し、日本一に貢献しました。

有原投手は球団を通じて、「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います。新庄監督のもと、優勝を目指して全力で腕を振り、1イニングでも長く投げチームに貢献したいです」と意気込み。

さらに自身のSNSでは、「ホークスでの3年間、ホークスナインと切磋琢磨しながら考える野球ができたこと、小久保監督のもとでリーグ2連覇と日本一を達成できたことは一生の思い出です。なによりホークスファンの皆様には入団1年目の初登板から温かい拍手で迎えていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。どんな状況でも名前を呼んでいただいて、マウンドから皆様の応援を心強く感じていました。これからは違うチームとなりますが、一野球選手として、目の前の試合に全力で腕を振っていきたいと思います。僕と試合中もコミュニケーションを取り続けてくれた嶺井さん、拓也、海野、谷、陸、ありがとう！ホークスの選手、スタッフ、球団関係者の皆様ありがとうございました！」と投稿し、感謝を綴りました。