ÇµÌÚºä46¡¢¹ÈÇò¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡× 11Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ë¡ÖÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇµÌÚºä46
11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÀÅÀ¤¬¡¢´ð½à¤ÎÆÀÅÀ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃ¸ú¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Ö11Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤°¤é¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢11Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤È¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅöÆü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇµÌÚºä46
11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¤Ï¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¿ô»ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ÎÆ±¤¸¿ô»ú¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÆÀÅÀ¤¬¡¢´ð½à¤ÎÆÀÅÀ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆÃ¸ú¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£