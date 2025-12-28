トイレにきちんと砂をかけたりと綺麗好きで知られている猫ちゃん。その綺麗好きは、身だしなみにも及ぶようです。再生回数48万回を超えて笑顔を届けている猫ちゃんのヘアメイクの光景には、「べろんべろんになってて笑いましたｗ」「お客さんの顔がｗ」といった感想が寄せられることに。兄弟猫の丁寧すぎるスタイリングに戸惑う猫ちゃんの姿に癒されます。

【動画：スタイリングするかのように『同居猫の頭を丁寧に毛づくろいする猫』…思わず笑う『可愛すぎる光景』】

ガブくんの頭をヘアセットしてあげるラテくん

丁寧すぎるヘアメイクの光景が話題となっているのは、Instagramアカウント『ガブとラテ(スコ双子猫)』に投稿された2頭の猫ちゃんの光景。この日、スコティッシュフォールドのラテくんは兄弟猫のガブくんのヘアメイクに挑戦することに。猫ちゃん用ベッドの上でくつろいでいたガブくんの上に乗ったラテくんは、ガブくんの頭を丁寧に毛繕いし始めたといいます。

ラテくんに舐めてもらったガブくんの頭の毛は、まるでスタイリング剤で整えたかのような無造作ヘアに。ラテくんのヘアメイクによって、ガブくんの頭はどんどん形を変えていくこととなったのでした。

丁寧すぎるスタイリングに、ガブくんが…

始めはそんなラテくんのヘアメイクを受け入れていたガブくん。しかし、スタイリングの時間が長かったため、そろそろ終わりにしたいと思ったのでしょうか。ガブくんはラテくんの方に向き直って何か言いたそうにしていたとのこと。

しかし、ラテくんのヘアメイクはまだ途中。動いてしまうお客さんをたしなめるように、ラテくんは毛繕いを続けながらガブくんを制するのでした。

虚無顔になっていくガブくんにエールの声

ラテくんに入念な毛繕いをされるガブくん。一時は声をかけようとしたものの、真剣モードのラテくんに制されてしまい、ガブくんはラテくんの毛繕いを受け入れることに。そして、いつしかガブくんの目は宙を見つめて虚無顔になっていったといいます。

一方、ラテくんは完璧なヘアメイクを目指してまだまだスタイリング中。そんな仲良しなふたりの光景を見た人は、思わず笑顔になってしまうのでした。

ガブくんの頭を一生懸命毛繕いするラテくんの光景には、たくさんの反応が寄せられることに。「最高すぎます！」「無造作ヘアかわいすぎる！」「ガブちゃんの顔が（笑）」と、可愛らしいふたりのやり取りが癒しを届けています。

Instagramアカウント『ガブとラテ(スコ双子猫)』では、そんな仲良しスコティッシュフォールド兄弟のガブくんとラテくんの日常が投稿されています。きっと、穏やかで優しい時間が流れるふたりの姿に癒されることでしょう。

ガブくん、ラテくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ガブとラテ(スコ双子猫)」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。