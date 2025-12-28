子猫から大人の猫ちゃんに成長する間に、少しずつ容姿が変わっていく猫ちゃんは少なくないといわれています。

そんな変化を見せてくれた猫ちゃんの光景に、「どの色でも尊いのは変わりませんね」「うちの子も光の当たり具合でいろいろな色に見えます」といった声が寄せられることに。投稿は9.9万再生を超え、見た人に驚きと感心を与えています。

【動画：緑色の瞳がきれいな茶トラ猫→９年前の『瞳の色』を見ると……別の猫のような『驚きの変化』】

翡翠のような美しい緑色の瞳

瞳の色の変化が注目されているのは、Instagramアカウント『トム』に登場する茶トラ猫のトムちゃん。この日、飼い主さんは現在のトムちゃんと昔のトムちゃんの様子を、Instagramに投稿。まず始めに映っていたのは、現在のトムちゃんの姿でした。

トムちゃんは茶トラ模様が美しい猫ちゃんで、とても穏やかな顔で飼い主さんと戯れていたとのこと。その瞳を見てみると、トムちゃんにとてもお似合いな優しい緑色。まるで翡翠のような美しい色ですが、以前は緑ではなく、黄色の瞳だったのだと飼い主さんは話します。

昔は黄色の瞳だったトムちゃん

現在は薄い緑色の瞳のトムちゃんですが、昔は毛色に近い黄色の瞳をしていたのだとか。そんなトムちゃんの9年前の姿を見てみたところ…飼い主さんの言うとおり、お月様のような綺麗な黄色の瞳をしています。

その色の違いだけを見たら、まるで別の猫ちゃん。飼い主さんによると、トムちゃんの瞳の色はいつの間にか緑色になっていたのだそうで、特にきっかけがあったわけではないのだとか。

子猫は『キトンブルー』という子猫特有の青い瞳を持っていて、大きくなるにつれてそれぞれの猫ちゃんの生まれ持った瞳の色に変化していきますが、大人になった猫ちゃんの瞳の色が変わるのは、珍しい現象なのだそう。

青から黄色、そして現在の緑色と、3つの美しい瞳の色を見せてくれたトムちゃん。どの色も美しく、思わず見とれてしまいます。

甘えん坊なところは今も昔も一緒♪

そんな瞳の変化を見せてくれたトムちゃんですが、甘えん坊なところは昔から変わっていないご様子。ある日には、飼い主さんに頭を撫でてもらい、嬉しそうなお顔をしていたとのこと。

飼い主さんに甘えている時は、満足するまでなでなでしてもらうのが好きなのだとか。

飼い主さんの前では、いつでも子猫の気持ちに戻ってしまうトムちゃんにほっこりしてしまいます。

そんなトムちゃんの瞳の変化には、「いつの間に緑に！？」「どちらにしても可愛い♡」「うちの子もいつの間にか黄色から緑に変わってました」といったコメントが寄せられることに。どちらの色も美しいと絶賛されています。

Instagramアカウント『トム』では、そんなトムちゃんのさまざまな日の様子が投稿されています。穏やかで美しいトムちゃんの姿に、きっと癒やされることでしょう。

トムちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「トム」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。