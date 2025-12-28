1.おっとりした性格

ちょっとしたことで「シャーッ」と威嚇する猫もいれば、滅多なことでは怒りをあらわにしない猫もいますね。怒ったところを見たことがないなら、性格的なものが考えられます。温厚な性格なので、そもそも「怒る」ということがあまりないのです。

性格は生まれ持ってのものもあるでしょうが、子猫の頃の育ち方も影響しているといいます。猫の生後2～9週頃までを「社会化期」といいますが、猫同士や他の動物、人間と触れ合うことで社会性を身につける時期です。この時期にうまくコミュニケーションを学べなかった猫は警戒心が強く、攻撃的な性格になりやすいといわれています。

2.表に出さないだけ

人間の子どもに対しては怒りをおもてに出さないという猫は多いようです。「子どもだからしかたがない」と思っているのかも知れませんね。

まだ幼い子どもは、しっぽをつかんだり、ぎゅーっと抱っこしたり、猫の扱いも乱暴になることがあります。猫も実は我慢していることがあるので、ふとした瞬間に攻撃に出てしまうことも。猫も堪忍袋の緒が切れるとも言えません。小さな子どもと猫を一緒にするときは、必ずそばで見守ってあげて下さいね。

また、猫は相手に弱みを見せまいとして怒らないこともあります。野生では冷静でいることが自分の身を守ることにつながるからです。そんなときは無理をしている可能性があります。

猫がイライラしているかどうかは、仕草を見ればわかります。耳が「イカ耳」になっていたり、しっぽを大きくパタパタと振っていたら怒っているサインです。

3.怒りたいけど怒れない

本当はイヤだけど、体力が落ちていたり、高齢のため、怒りたくても怒れないことがあります。周囲が騒がしかったり、あまり構われたりするとストレスをためてしまうので、気をつけましょう。

猫がストレスをためていると、過剰にグルーミングをしたり、粗相などの問題行動を起こすことがあります。ストレスを抱えていないか、気にかけてあげて下さいね。ひとりで静かに過ごせる環境を整えてあげましょう。

4.信頼関係を築いているから

飼い主さんのことを信頼しているので怒らないという猫もいます。飼い主さんが大好きなあまり、ちょっとくらいのことでは許しちゃうのでしょう。爪切りなどのケアも嫌がらない猫がいるみたいですね。

猫に信頼してもらえるかどうかは、飼い主さんの行動も左右します。猫が苦手とする大きな音や動作を避け、猫のペースに合わせてあげることが大切です。猫が嫌がることばかりしていたら、信頼関係は築けず、怒らせてばかりになってしまうかも知れません。

まとめ

怒っているところをめったに見せない温厚な猫がいます。しかし、内心ではイラっとしていたり、我慢していることもあるので、本当はどう思っているのか、飼い主さんが気にかけてあげましょう。

猫がひそかに怒っていたりストレスを抱えていることは、サインにあらわれます。無理をしていると体調を崩してしまうこともあるため、早く気づいて対処してあげましょう。