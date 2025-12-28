¡ÖÇã¤¨¤ó¡×¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ç¾×·â¡Ä12ÈÖ¿Íµ¤ÉúÊ¼¤¬·ãÁö¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¼´¤Ë¤·¤Æ¤âÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
Âè70²óÍÇÏµÇ°
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î°ìÇ¯¤ÎÁí·è»»¡¢G1Âè70²óÍÇÏµÇ°¤Ï28Æü¡¢Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡¢¹âÌøÂç¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë·ãÁö¤·¤¿¤Î¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´4¡¢²ÃÆ£»Î¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯G1ÄÌ»»2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡£Áá¤áÀèÆ¬¤«¤é2Ãå¤ËÇ´¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È12ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç¤ÎÂç·ãÁö¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤ÎÃæ»³Å¬À¤ò¿®¤¸¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤¨¤°¤¤¡×
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¼´¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥ÀÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×
¡Ö¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤ÏÇã¤¨¤ó¡×
¡Ö¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤¬Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¡¤Ç¤â¤³¤ì¤â¶¥ÇÏ¤À¡×
¡¡ÌÆÇÏ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4¡¢ÌÚÂ¼¡Ë¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
