¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¤¬28Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤Ø¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åí·î¤¬¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Ê¤·¤³»Ë¾å½é¥·¥ç¡¼¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶â¤ËÀ÷¤á¤¿Åí·î¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¸«»ö¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹︎¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¼¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
1995Ç¯11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½êÂ°¡£¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ÎÅ¨´´Éô¡¦¥è¥É¥ó¥ÊÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2026Ç¯1·î8Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦ÆÁ°æµÁ¼Â¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎáÏÂ¤Ë´±Ç½¾®Àâºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
