大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。１９８８（昭和６３）年以来、３７年ぶり１５度目の出場となる岩崎宏美は、「聖女（マドンナ）たちのララバイ」を披露する。

岩崎は「まだ知り合いにあまり会えていない」と、郄橋真梨子や布施明との再会を熱望。３７年前の年末はレコード大賞と紅白の会場を往復していたことを振り返り「今は当日にお稽古がないのでゆっくりできる。体力を温存して頑張りたい」と話した。

デビュー５０周年の今年は「忙しかったけど、本当に充実していた。こういう形で歌い納めができるのは幸せ。あまり歌が売れていなくても悲壮感なく５０年間仕事ができた。仕事がなくて困ったのはコロナの時だけ。恵まれた５０年だった」とうなずいた。

美声の秘訣（ひけつ）については「声を出すことしか考えていない。１１月に体調を崩して鼻声だったが、やっと治った。乗り切りたい」。今年の一字には「歌」を挙げ、「歌があったからここまで頑張れた。最後まで歌で頑張りたい」と声を張った。