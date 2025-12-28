RIP¡¡SLYME¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¹ðÇò¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIP¡¡SLYME¡×¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTOKYO CLASSIC¡×¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤â¡¢22Ç¯4·î¤«¤éRYO-Z¡¢ILMARI¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¡£25Ç¯4·î¤«¤é26Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SU¤ÈFUMIYA¤ÏÆ±¶¿¡£FUMIYA¤Î·»¤ÈSU¤Î»Ð¤¬Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·»µ®¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢SU¤µ¤ó¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢·»µ®¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤«¤é¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢SU¤¬¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤È·»µ®¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£FUMIYA¤Ï¼êÂ¤âÄ¹¤¤¤·¥À¥ó¥¹¤â¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ë²÷¡×¤È°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£FUMIYA¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£