¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÃæ»³½¨À¬¡£Ãæ»³¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤âÅìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥óMC¤Î¡Ø¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ãæ»³¤¬90Ç¯Âå¤Ï´ØÀ¾¤«¤é¾åµþ¤·¤¿·Ý¿Í¤È¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤Ç¤âËÍÅìµþ¤ËÍè¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤¢¤â¤¦¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤¬ºÇ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¹¤®¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤¢¤¿¤Ö¤ó¤¦¤Á¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Í¤¨¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦Ç¯Ëö¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ©¶ì¤·¤¯¤Æ¡£Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤¬¡£¡ÈÌÌÇò¤¬ÀµµÁ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡Ø¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡Ù¤Ç¥Ò¥Ç¤µ¤ó¸«¤Æ¡¢¡È¤¨¤Ã¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¬¤é¤Ã¤È¡£½¡¶µ²þ³×¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¸µTOKIO¡¦¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥ä¥¹¥ê¤Ç¤³¤¹¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¥¬¡¼¥¼¤Ç¤Ê¤Ç¤Æ¤ß¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÎã¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£