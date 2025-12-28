µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ö¤¿¤Ö¤óÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¤½¤¦»×¤¦ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¤¿¤Ö¤óÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òéâ¸¶Å¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê51¡Ë¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÆ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¡È¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¡È¾¡ÉéÈÓ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤Ë¤³¤·¤ç¤¦¤«¤±¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ë¡£¤³¤·¤ç¤¦¤À¤±¤Ç¡Ê¤´ÈÓ¡Ë2ÇÕ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·òºß¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½ºß¤â¤³¤·¤ç¤¦¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤ÇÂç¤¤¤¤ÎÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤é¤Ó¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉáÄÌ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡£3¿¶¤ê¤°¤é¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÆù·Ï¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¿É¤¤¤â¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¿¤Ö¤óÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£