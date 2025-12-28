¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¥¨¥é¡¦¥Ñ¡¼¥Í¥ë¡õ¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥óÍèÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½ªËö¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¡£ÈãÉ¾²È¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÜºî¤ÎÂÔË¾¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£ÇÛ¿®ÃÏ°è¤Ï240¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËµÚ¤Ó¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤¬º£·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ë¡¼¥·¡¼Ìò¤Î¥¨¥é¡¦¥Ñ¡¼¥Í¥ë¡¢Éã¥Ï¥ó¥¯Ìò¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡£ÂÚºßÃæ¤Ë¥¨¥é¤È¥«¥¤¥ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£½ªËö¤«¤é200Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ
¡¡¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢³ËÀïÁè¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤Î½ªËö¤«¤é200Ç¯¸å¡£²÷Å¬¤ÊÃÏ²¼»ÜÀß¡ÒVault¡Ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÏ¾å¡á¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£»¨´ñÌ¯¤ÇÈó¾ï¤ËË½ÎÏÅª¡¢¾×·â¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²á¹ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈåÌÌ©¤ÊÊª¸ì¹½ÃÛ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò¥â¥Ï¥Ó¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢½ªËö¸å¤Î³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÔ»Ô¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ù¥¬¥¹¤Ø¤È°Ü¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç´õË¾¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¡¼¥·¡¼
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ï¡¢Vault 33¤Ç°é¤Ã¤¿½÷À¡£ÎÑÍý´Ñ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£²á¹ó¤Ê½ªËöÀ¤³¦¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤Ê¤»¤Ð¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«ÅªÀº¿À¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤»Ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥·¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¨¥é¡¦¥Ñ¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ø¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¹¡¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥¨¥í¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥Ä¡Ù¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥é¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¶ºî¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö´Ñ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìòºî¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¾¯¤·ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î´¶³Ð¤ò¾¯¤·Ì£¤ï¤¨¤¿¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¢£¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÈ¿¶Á¡×
¡¡¥ë¡¼¥·¡¼¤ÈÄï¥Î¡¼¥à¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢Vault 33¤Î´ÆÆÄ´±¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥ó¥¯¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¿º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡¥«¥¤¥ë¤Ï¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡Ù¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤Á¤é¤âÊ£»¨¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÈ¿¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤âÍ½ÁÛ³°¤Î¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤½¤¦²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ï¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀµ¤·¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡È¿¿¼Â¡É¤À¡£¥Ï¥ó¥¯¤ÏÌ¼¤ò°¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡ÈÀµÅö²½¤µ¤ì¤¿¸½¼Â¡É¤ò¿®¤¸¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¼Âºß¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¤¬À¸¤à¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¡É
¡¡ËÜºî¤Î¹Âç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¤ÏÊ£¿ô¤Î¡ÈÂçÎ¦¡É¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Îä¤¿¤¤Vault¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤é¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Î³¤´ßÀþ¤Þ¤Ç¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºÎ·¡Â¼¥³¥ë¥Þ¥ó¥¹¥³¥Ã¥×¤È¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥³¡¼¥¹¥È¤Î³¤´ß¤Ï°õ¾ÝÅª¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥é¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¤âÁõÈ÷¤â¼ÂºÝ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥±ÃÏ¤âËÜÊª¤Îº½Çù¡£¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁê¼ê¤Ë±éµ»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¢£Ìò¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿Æ»Ò¤Îå«¡É
¡¡Êª¸ì¤Ç¤ÏÉã¤ÈÌ¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥«¥¤¥ë¤â¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÏÂç¤¤Ê»Ò¤É¤â¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥ë¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¡È·ë¤Ó¤Ä¤¡É¤¬±éµ»¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£¤â¤·¸½¼Â¤¬¡È¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤â¤·¸½¼Â¤¬¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦À¸¤±ä¤Ó¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤é¤·¤¤Åú¤¨¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¤¥ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤È¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êVault¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È²óÅú¡£¡ÖÃÏ¾å¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â´ÊÃ±¤Ë¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤µòÅÀ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¨¥é¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Î¶ù¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¸¤¤¿¤Á¤ÈÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡£È±¤òÀÚ¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÎ©¤¿¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡2¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤äÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
