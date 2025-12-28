¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡HANA¤È¤½¤í¤¤Æ§¤ß½Ð¾ì¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡¡¡Ö¤«¤Þ¤»¡ª»ä¤â¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Îµï½»Îò¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¶¯¤ß¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£17Ç¯¤Ë¡ÖFXXKER¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖNever¡¡Grow¡¡Up¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡¢¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Î3¥«¹ñ¸ì¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇZÀ¤Âå¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î½é½Ð¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢SKY¡ÝHIÎ¨¤¤¤ëBMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo¡¡No¡¡Girls¡Ê¥Î¡¼¥Î¡½¥¬¡¼¥ë¥º¡áÄÌ¾Î¥Î¥Î¥¬¡Ë¡×¤«¤é½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤ÎHANA¤È¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Î½é¹ÈÇò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤ÏHANA¤Î¼¡¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡ÖHANA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯½Ð¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Â³¤±¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÁÏºîÂ³¤¤Ç»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±·ë²ÌÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦±é¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤É¡¢°ã¤¦ÌÜ¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡HANA¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤«¤Þ¤»¡ª»ä¤â¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ËÜÈÖ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥Ò¥ó¥È¡É¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£