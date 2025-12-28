¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¤¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®
¢£¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤ÌöÆ°´¶¡ªÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡¢²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëHANA¤«¤éÏ¢Â³¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡ÖHANA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯½Ð¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÏºîÂ³¤¤Ç»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤âËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦ÌÜ¡Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦±é¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
