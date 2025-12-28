¥×¥í¥ì¥¹²ñ¾ìÂß¤·½Ð¤·ÌäÂê¡£¹Ó¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡¿Ãª¶¶¹°»ê
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡Áª¼ê¤À¤±¤Î¤È¤¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö²ñ¾ì»ÈÍÑ¤ÎÎ¢Â¦¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è26Ç¯¡£¡Ç26Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇËÍ¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¿¡¢Ç³¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²æ¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÇ¯´ÖÌó150»î¹ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢¸©¤ÎÂÎ°é´Û¡¢»Ô¤ÎÂÎ°é´Û¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Î·Á¼°¤Ï¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Î²ñ¾ì¤¬´ÑÀï¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡© ¤ä¤Ï¤ê¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¤É¤ÎÀÊ¤«¤é¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤êÈ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¤â¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¾ìÁª¤Ó¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î²ñ¾ì¤¬2¤«½ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î²ñ¾ìÁª¤Ó¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Æ®¤¦¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î½ä¶È¤Î¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ÈÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÙ¸©¤ò²ó¤ê¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³Æ²ñ¾ì¤â¤½¤ì¤¾¤ìÍ½Äê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ËÍ¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢³Æ²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤äÂÎ°é´Û¤Î»öÌ³¼¼¤Ë¹Ô¤°§»¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡Áª¼ê¤À¤±¤Î¤È¤¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì»ÈÍÑ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¸«»ö¤Ê»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡£ÂÎ°é´Û¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´ÛÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¤Ë¹Ô¤¡¢Ì¾»É¤ò¸ò´¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤ÏÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë¹Ó¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢°Ø»Ò¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ©¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡¢²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÆ¬¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¡¢³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê³èÆ°¡£º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢ËÍ¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤¬¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¢«ÌäÂê¡Ë¡¢¿·µ¬³«ÂóÊ¬Ìî¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¿Íºà¡¢¤¤¤ä¡¢°ïºà¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤âËº¤ì¤º¤Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
¥×¥í¥ì¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤âËº¤ì¤º¤Ë
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô