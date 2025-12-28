¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û37Ç¯¤Ö¤êÂçÉñÂæ¤Î´äºê¹¨Èþ¡¡¼Â¤Ï°áÁõ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ö¹ÈÇò·è¤Þ¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢´äºê¹¨Èþ¡Ê67¡Ë¤¬37Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡Ö37Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÅöÆü¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤¤Ç¼¤á¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1988Ç¯°ÊÍè¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢²Î¤¦¤Î¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¡£´äºê¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¡Ö²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î1¶Ê¤ò¡¢¹ÈÇò¤Ç¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¹ÈÇò¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¡Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¡ËÁ°¤¬HANA¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£37Ç¯Á°¤ÏÄë·à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥³Âç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¡¢Äë·à¤ÇËÜÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¡¢Çò¥Ð¥¤ÀèÆ¬¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÁ°²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ÈÇò·è¤Þ¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¡¢30Æü¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£º£Æü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡75Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¡È¤Þ¤À²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¯Îð½Å¤Í¤¿Êý¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¡£¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡Ù¤ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬Áá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Ç¡£¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤¦¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö50Ç¯¤ÎµÇ°¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤·¤Æ¡¢2000¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤È¤«À¼¤â¤Þ¤À¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤ÎÊúÉé¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£