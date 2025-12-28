¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤Ë¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤é¡ÖÊ¸¶ç¤¢¤ë¤Ê¤é¹ß¤ê¤í¤ä¡ª¡×ÅÜÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢±¿Å¾¼ê¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯4·î24Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÌµËÅ¤Ê±¿Å¾¤Ë¡È¥Ï¥Ã¡É¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡È´í¸±±¿Å¾¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ä
¡¡ÃæÅÄÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Ì¼¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢°¦¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢¸å¤í¤«¤é¹õ¤¤¥»¥À¥ó¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¡©¡×¤È¥ß¥é¡¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁ°¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¼Ö¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥À¥ó¤Ï¶¯°ú¤Ë»ä¤Î¼Ö¤ÎÁ°¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Þ¥Þ¡¢ÉÝ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÌ¼¤Ïµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥À¥ó¤ÏµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¹²¤Æ¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉÆÍ¤òÆ¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥»¥À¥ó¤Ï¡¢µÞÈ¯¿Ê¤ÈµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥À¥ó¤ÏÆ»Ã¼¤ËÄä¼Ö¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÃËÀ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Èá·à
¡Ö¤ª¤¤¥³¥é¡ª Ê¸¶ç¤¢¤ë¤Ê¤é¹ß¤ê¤í¤ä¡ª¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢ÅÜÌÄ¤ê¤Ê¤¬¤éÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ÎÁë¤òÃ¡¤¤¤¿¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁë¤ò¾¯¤·³«¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î´é¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥í¥Þ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÌÂÏÇ¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡ÖÌ¼¤Ï¡È¥®¥ã¥óµã¤¡É¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ÃËÀ¤ÎÂçÀ¼¤È°Ò°µ´¶¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢»ä¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁ°¤Ë¼Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÆ¬¤«¤é¡È¥«¥Ä¥é¡É¤¬¥Õ¥ï¥Ã¤ÈÃè¤òÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÀÌÛ¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¡×¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃËÀ¤Î´é¤Ï°ìµ¤¤ËÀÄ¤¶¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£É¬»à¤Ë¥«¥Ä¥é¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÌµ¸À¤Ç¥«¥Ä¥é¤ò½¦¤¤¡¢¼Ö¤ËÌá¤Ã¤ÆµÞÈ¯¿Ê¡£¼¡¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ³¹ÊÂ¤ß¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡10¥¥í¤âÂ³¤¤¤¿¤¢¤ª¤ê±¿Å¾
¡¡Ìë7»þº¢¡¢Í§¿Í¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µÚÀîÍ³µª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë1Âæ¤Î¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½Èô¤Ð¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤í¤òÁö¤ë¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¥é¥¤¥È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ä¤Î¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÈÌë¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡É
¡È»ä¤ÎÁ°¤Ë¤â¼Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡É
¡¡Æ»¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢10¥¥í¤Û¤É¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡ÄÉ¤¤±Û¤·¤ÎºÝ¤ËÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ä
¡ÖËü¤¬°ì¡¢Á°¤Î¼Ö¤¬µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤é¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Îä¤ä´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤âÉÔ°Â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÅÜ¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢¸å¤í¤Î¼Ö¤Ï¼ÖÂÎ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÈÈ´¤¯¤¾¡¢È´¤¯¤¾¡ª¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ö¤Ï¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÈÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡ÉÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤âÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡È¿Æ»Ø¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡É¡£Áê¼ê¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÀ©¸æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ»Ï©¤ÎÎ¾Ã¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉÔ¶à¿µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡ª ¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±¿Å¾¼ê¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¼Ö¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£