¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍî¹çÍÛ°ì»á¡Ê38¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤Ç¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÍî¹ç¿®É§»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
ÍÛ°ì»á¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ª¤ä¤¸¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡ØÏµ¤ÏÀ¸¤¤í¡¢ÆÚ¤Ï»à¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¿®É§»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤é½Ð±é¼Ô¤ÏÁûÁ³¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦²È·±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÍÛ°ì»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¥Ë¡¼¥Á¥§¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÅ¯³Ø¼Ô¥Ë¡¼¥Á¥§¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¿®É§»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ð¤Ã¤«¤Ç¤¹¡×¡£²ÃÆ£¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤±¡Ù¤È¤«¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÍÛ°ì»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ç¡¢ËÜ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ²ÃÆ£¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£