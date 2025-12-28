¡ÖÍ½ÌóÀÊ¤Ê¤Î¤Ë³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î²ÙÊª¤¬¡Ä¡×¿·´´Àþ¤Î¡ÈÌÂÏÇ³°¹ñ¿ÍµÒ¡É¤ËÉ×ÉØ¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÅÜ¤ê¤Î°ì¸À¡×¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë¿·´´Àþ¡¢ÆÃ¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Âç·¿²ÙÊªÀìÍÑÀÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÙÊª¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤À¡£º£²óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿À¾Â¼²ÃÆà¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö2·î¤ÎÏ¢µÙ¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¡¢»ä¤È¼ç¿Í¡¢4ºÐ¤È1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·´´Àþ¤ÏºÇ¸åÉôºÂÀÊ¤Î¸å¤í¤Ï¡¢ºÇ¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÃÖ¤±¤ë²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤òÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢É×¤ÏÍ½Ìó³«»ÏÆü¤ÎÄ«6»þ¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆºÇ¸åÉôºÂÀÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÊÀî¤«¤é¾è¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²ÙÃª¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÀÊ¤ÏËþÀÊ¤ÇÏ¢·ëÉôÊ¬¤Ë¤âÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¡£É×¤¬ºÂÀÊ¸å¤í¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¤É¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀÊ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¤ÊÆ·Ï¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡ÖÃÖ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê
¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÂ¿¾¯±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö²ÙÊª¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÃÖ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤Ç¡Ø¤³¤³¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Í½Ìó¤·¤¿¾ì½ê¤À¤«¤éº¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÃÖ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¥×¥ê¡¼¥º¤òÏ¢¸Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ²ÙÊª¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÀÊ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÁáµ¯¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¾èÌ³°÷¤ÎÊý¤òÆÉ¤ó¤Ç±Ñ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤«¤éÃÖ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢Á´Á³°ú¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÓÃæ¡¢²¼¤Î¥³¤¬µã¤»Ï¤á¤ë¤ÈÆÍÁ³¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¡¢¥¦¥ó¥¶¥ê¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Â¾¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ä
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç»×¤ï¤Ì±ç·³¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÊÌ¤Î²¤ÊÆ·Ï¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¾èÌ³°÷¤ÎÊý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤â¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Ç¯ÇÛ¤Î²¤ÊÆ·ÏÉ×ÉØ¤¬Íè¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¸ýÄ´¤Ç½÷À¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£5Ê¬¤Û¤É¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾¡¼ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤È²ÙÃª¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¤È¾èÌ³°÷¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ø¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¼¡¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤í¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÊ¢Î©¤¿¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬²ÙÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤ÆÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·²£ÉÍ¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤âÌÂÏÇ¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡²ÙÊª¤Î¥ë¡¼¥ë²½¤¬É¬Í×¤«
¡¡Î¹¹Ô¥é¥¤¥¿¡¼A»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·´´Àþ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¤ÏË¬ÆüµÒ¸þ¤±¤Î¾è¤êÊüÂêÀÚÉä¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ì¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥¹¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤À¤Þ¡×¤È¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤«¤é¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç¾è¼Ö²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Í³ÀÊ¤Îº®»¨¤¬²ÃÂ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÙÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Î¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÁ±°Õ¤ËÍê¤ë¸½¾õ¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡A»á¤Ï¤³¤Î¡È¾èµÒ¤ÎÁ±°Õ¡É¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤Ï¡È¾èµÒ¤ÎÁ±°Õ¡É¤ËÍê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÁáµÞ¤ËÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¤â¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£JRÅìÆüËÜ¤¬2025Ç¯½©¤«¤éÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç¡Ø²ÙÊªÀìÍÑ¿·´´Àþ¡Ù¤Î±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢JRÅì³¤¤â¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤òÁáµÞ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥²¡¼¥¸¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢»ý¤Á¹þ¤á¤ëÎÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÏÄ¶²áÎÁ¶â¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡È»ý¤Á¹þ¤ó¤À¼Ô¾¡¤Á¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ¸øÊ¿¤âÀ¸¤¸¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¸ú¤ÊÂÇ³«ºö¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈA»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ©¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤º¤Ï¥ë¡¼¥ë²½¤È¤½¤Î±¿ÍÑ¤«¤éÁáµÞ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¿Ã«ËÜ¥¹¥¹¥à
¡ÚÃ«ËÜ¥¹¥¹¥à¡Û
¥°¥ë¥á¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤È¤óÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¼èºà¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤¬Çä¤ê¡£¶È³¦»æ¡¢½µ´©»ï¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ðº£¤Ë»ê¤ë40Âå¥é¥¤¥¿¡¼
