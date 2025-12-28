¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë»ä¸«¡Ö£±¸Ä¤Î¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤·Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×µÈËÜ¥é¥¤¥Ö¤âÃæ»ß
23¡¢24Ç¯¤ÎM¡Ý1¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÊóÆ»ÆÃÈÖ¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡¡2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÁ·¾ìµ®»Ò¤¬¡Öº£·î¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡¢1976Ç¯¡¢Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿À¯¼£²È¤¬¼«±ÒÂâ¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¡×¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤È¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¡£¥½Ï¢¤ÎÃæ°Ó¤¬Ë´Ì¿¤òµá¤á¡¢ºÇ¿·±ÔÀïÆ®µ¡¡Ö¥ß¥°25¡×¤ÇÈ¡´Û¶õ¹Á¤Ë¿¯Æþ¡¦ÃåÎ¦¤·¤¿»ö·ï¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½Ï¢¤¬µ¡ÂÎ¤ÈÁà½Ä»Î¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¡Ö¥½Ï¢·³¤Î¥²¥ê¥é¤¬È¡´Û¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Åö»þ¤ÎÎ¦¼«¤Î¾åÁØÉô¤¬¡¢»°ÌÚÉðÉ×¼óÁê¤ÎÌ¿Îá¤òÂÔ¤¿¤º¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¡È¤¢¤ï¤ä¡É¤Î¾õ¶·¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥±¥à¥ê¤ÏVTR¸å¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤êÈ¯¸À¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÍÞ»ßÎÏÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂÇ·â¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬1¸Ä¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ±´Ö¤Î´ë¶È¤È¤«¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤È¤«¡¢1¸Ä¤Î¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£