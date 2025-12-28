¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î»êÊõ¡É¤¬¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Ç13Àï1¥´¡¼¥ë¤È¶ìÀïÃæ
º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿18ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤È2ÎóÌÜ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à»þ¤¬¤¯¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥Æ¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿18ºÐ¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½MF¥±¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥¨¥¹¤À¡£
¥Ñ¥¨¥¹¤Ë¤â¥µ¥ó¥È¥¹¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´üÂÔÄÌ¤ê¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¨¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°Àï13»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Ê©¡ØL¡ÇEquipe¡Ù¤Ï»þÀÞºÍÇ½¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¤òÂ³¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¨¥¹¤Ï¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î»êÊõ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Ç¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼Â¦¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë°éÀ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£