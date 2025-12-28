¡ÚÂ®Êó¡Û¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤ÇÀ®¿Í½÷À¤È½÷»ù¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÎýÃº¤ò»È¤Ã¤¿ÌµÍý¿´Ãæ¤«¡¡Âçºå¡¦²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô
¡¡12·î28Æü¸áÁ°¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡¢À®¿Í½÷À¤È½÷»ù¤Î·×2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎýÃº¤ò»È¤Ã¤¿ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡28Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»ÔÂìÈª¤Î¡Ö¸÷Âì»û¥¥ã¥ó¥×¾ì¡×¤Î´ÉÍý¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Ç2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¢¦½÷À¤Ï48ºÐ¡¢¢¦½÷»ù¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤È¤ß¤é¤ì¡¢2¿Í¤ÏÊìÌ¼¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¡¡2¿Í¤ÏÁ°Æü¤«¤é¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÎýÃº¤ò»È¤Ã¤¿ÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¡
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¿È¸µ¤ä»à°ø¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£