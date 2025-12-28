「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２８日、ＮＨＫホール）

デビュー４０周年のＴＵＢＥは、２７年ぶりの紅白帰還に高揚感を隠しきれなかった。会見前からボーカル・前田亘輝（６０）は「あー」「あー夏休み」と裏でボイストレーニングをする音が漏れ聞こえ、会場は笑い声。実際に登場した際も自身の代表曲に引っかけて「あー冬休み」と発声。テンションはアゲアゲだった。

「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」など数々のサマーソングを届けてきた“夏の王様”だけに、前田は「季節がアウェーなので、呼ばれたことに驚いていることが正直なところだけど、精いっぱい盛り上げたいと思う。真冬ですよ？大丈夫ですかね？」と苦笑い。ベース・コーラスの角野秀行（６０）も「長袖を着ているＴＵＢＥは貴重だと思います」と報道陣に呼びかけた。

９３年の紅白では、白ＴシャツにＧパンという衣装で「夏を待ちきれなくて」を披露。軽装だっただけに、前田は「『ＧパンとＴシャツで出たら、紅白ってそんなもんじゃないぞ』って言われた。名前は言わないけど、アッコに言われました。笑わせる」と懐かしそうに回想した。今回は夏ソングをメドレーで披露する予定で、季節外れのサマータイムを届ける。角野が「暖房多めでやると思う」と笑いながら明かした。