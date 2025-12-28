◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良）

２０２５年の中央競馬を締めくくるグランプリは１６頭立てで行われ、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗した３番人気のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、直線で差し切って勝利。今年の皐月賞に続くＧ１・２勝目を挙げた。勝ちタイムは２分３１秒５。

昨年１０月のデビュー２戦目で勝ち上がると、続く黄菊賞を楽勝。朝日杯ＦＳでも２着と早くから世代上位の能力を見せた。今年は報知杯弥生賞で４着に敗れたものの、ジョアン・モレイラ騎手とコンビを組んだ皐月賞を勝利。日本ダービーは６着と苦杯をなめたが、秋初戦のセントライト記念を快勝し、古馬との初対戦となった前走の天皇賞・秋は同じ３歳馬のマスカレードボールに続く２着と好走。今回は５００メートルの距離延長にも対応し、中山での大一番を制した。３歳馬の勝利は昨年のレガレイラに続き２３度目となった。

Ｃデムーロ騎手は先週の朝日杯ＦＳをカヴァレリッツォで勝っており、２週連続のＧ１制覇。昨年の有馬記念はシャフリヤールに騎乗し鼻差２着で、雪辱を果たす勝利となった。

２着は１２番人気のコスモキュランダ（横山武史騎手）、３着は２番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）だった。

クリスチャン・デムーロ騎手（ミュージアムマイル＝１着）「ホント、うれしいよ。（今回の短期免許の）ラストデーに勝ててよかった。昨年のリベンジができてうれしい。（２着で）レガレイラに夢を絶たれたけど、今年は夢をつかむことができた。（作戦は）ダノンデサイルが一番の強敵と思っていて、デサイルの後ろでレースをした。４角でデサイルが進路をつくってくれるだろうと信じていたが、進路ができた。７０周年の有馬記念。そのような時に勝ててうれしい」