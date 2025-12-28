¸µ£Î£Ã£Ô¡¦¥Æ¥¤¥ë¡¡½¸ÃÄÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç£³Ç¯£¶¥«·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¡¡¾å¹ð¤òºÇ¹âºÛ¤¬´þµÑ¤È¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»
¡¡Â¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£Ã£Ô¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Æ¥¤¥ë¡ÊËÜÌ¾¡§¥à¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ë¡á£³£±¡Ë¤Î½¸ÃÄÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¾å¹ð¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ç´þµÑ¤µ¤ì¡¢¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤È£²£·Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¦¥£¥¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È£²£¶Æü¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÏÀË½ÎÏ½èÈ³Ë¡¾åÆÃ¼ì½à¶¯´¯¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥¤¥ë¤È¤½¤ÎÍ§¿Í£²¿Í¤Î¾å¹ð´þµÑ¤ò·èÄê¤·¡¢°ì¿³¡¦Æó¿³¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤ò°Ý»ý¡££³Ç¯£¶¥«·î¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ£´£°»þ´Ö¤ÎÀË½ÎÏ¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥àÍú½¤¡¢»ùÆ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤ª¤è¤Ó¾ã³²¼Ô¤Î´ØÏ¢µ¡´Ø¤Ø¡¢£µÇ¯´Ö¤Î½¢¶ÈÀ©¸ÂÌ¿Îá¤â²¼¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥ë¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¶·î¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í½÷À¤òÍ§¿Í¤é¤È½¸ÃÄ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¡¢Æ±Ç¯£¸·î¤Ë·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢£¹·î¤Ë¸¡»¡¤ØÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£··î¡¢°ì¿³È½·è¤ÇÄ¨Ìò£³Ç¯£¶¥«·î¤¬Àë¹ð¤µ¤ìË¡Äî¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô£³¿Í¤È¸¡»¡¤ÏÎÌ·ºÉÔÅö¤òÍýÍ³¤Ë¹µÁÊ¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿³¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥ë¤Ï¡¢¸øÈ½¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¤Îºá¤òÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£Èï³²¼Ô¤Î½ý¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤âÌþ¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£°ìÀ¸ºá¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£