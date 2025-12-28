巨人の田中将大投手（37）が27日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。今季最終登板となった9月30日の中日戦（東京D）で日米通算200勝を達成後、最初に口にした物を明かした。

年内ラストとなったこの日のテーマは「教えてジャイアンツ」。年に一度のお楽しみで、巨人ファンが聞きたいことを蛯原哲アナウンサー（51）が代わりに直撃した。

田中将に聞きたいファンの質問は、200勝を達成したあとで最初に何を食べましたか？というもの。

これにマー君は「帰ったの結構遅かったんで。もう夜も遅いからそんなしっかり食べてないんですよ」とした上で「家族もみんな見に来てくれてたんで、缶ビールとかそういうのでとりあえず“良かったね”と乾杯だけ」と明かした。

そして、「家族そろって最初の外食は焼き肉です」とし、薄切りと厚切りのタンを両方食べたという。「白米いく時もありますし、ねぎご飯とか」とも話し、店側の好意でケーキも用意されていたそうで「お祝いしてくださったんで物凄いうれしかったです」と笑みをこぼしたマー君。

蛯原アナの「（ケーキのろうそくに）ふ〜！は？」の問いには「ふ〜！はしなかった…」と苦笑いだった。